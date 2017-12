SKK Migas Ungkap Kendala Pencapaian Lifting Migas 2018

Jakarta: Pemerintah menargetkan produksi minyak dan gas (migas) 2018 sebesar 2 juta barel per hari. Jumlah tersebut terdiri atas produksi minyak sebesar 800 ribu barel per hari (bph) dan gas 1,2 juta barel setara minyak per hari. Untuk mencapai target tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menemukan kendala dalam penemuan cadangan migas baru.



"Penemuan cadangan baru selama 10 tahun terakhir belum terlalu signifikan sehingga bisa menaikkan level produksi. Ini jadi tantangan khususnya dalam eksplorasi," ucap Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher dalam Outlook Ketahanan Energi untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Nasional 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.

Wisnu mengungkapkan produksi energi fosil selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan hingga 25 persen per tahun. Penurunan produksi migas, katanya, hanya bisa diantisipasi melalui eksplorasi cadangan-cadangan migas baru. Namun eksplorasi beberapa tahun ini baru menemukan sejumlab sumber gas.



"Eksplorasi dalam beberapa tahun sebenarnya sudah cukup banyak penemuan, tapi yang bisa secara ekonomis bisa difungsikan tidak terlalu banyak," tutur dia.



Dia berharap target lifting migas tahun depan dapat tercapai dengan adanya stimulus dari kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, naiknya harga minyak dunia diyakini dapat mendongkrak kegiatan eksplorasi migas karena banyak kontraktor mengurangi jumlah pengeboran sumur.



"Harapannya dengan harga minyak yang membaik akan jadi stimulus tersendiri bagi mitra kami lebih meningkatkan kegiatannya di 2018 khususnya eksplorasi. Tidak hanya produksi dari eksisting tapi juga eksplorasi, sehingga cadangan-cadangan baru banyak yang bisa dikembangkan dan digunakan secara ekonomis," tutup dia.



Adapun kontribusi lapangan onstream atau POD sebagai sumber migas 2018 antara lain, POD Lapangan BD di Madura, POD Lapangan Bukit Tua, Ketapang, POD Bambu Besar Pertamina EP, POD Lapangan Jangkrik+NE Jangkrik, Muara Bakau, POD Lapangan Parit, Kisaran, POD Lapangan Tutung, Bontang. Sementara target lifting minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 dipatok 815 ribu bph, dan gas sebesar 1.150 ribu bsmph.





(SAW)