Kenaikan Harga Minyak Diyakini Menekan Inflasi 2018

Jakarta: Tren harga minyak dunia saat ini tengah mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut bakal memberi tekanan pada inflasi di 2018 yang diasumsikan sebesar 3,5 persen.



Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kenaikan harga minyak tentu akan memicu tekanan dari sisi administered prices atau harga yang diatur pemerintah yakni Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kalau bicara tekanan administered prices ya yang lebih besar tekanannya, karena harga crude oil sudah naik jauh," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2018.



Namun, terkait langkah pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM, Darmin masih enggan berkomentar. Bisa jadi pemerintah tak akan melakukan penyesuaian dan mempertahankan harga minyak.



Akan tetapi dirinya juga menampik jika dengan mempertahankan harga berarti akan mengorbankan keuangan PT Pertamina. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini bilang, pemerintah tentu akan memiliki solusi untuk mengatasi hal tersebut.



"Itu namanya pilihan-pilihan kebijakan, pasti ada pengaruhnya (bagi Pertamina). Tapi mana yang akan dipilih (mempertahankan atau menaikkan) tidak bisa dijawab sekarang," jelas Darmin.



Ditemui ditempat yang sama, Gubernur BI Agus Martowardojo pun mengatakan hal serupa. Dia bilang harga minyak yang mengalami kenaikan tentu menjadi risiko., selain juga tekanan dari sisi volatile food atau gejolak harga pangan.



"Saya rasa yang dua itu harus diwaspadai, yaitu volatile food dan harga minyak. Kalau administered prices dampaknya di 2017,seperti harga listrik di semester pertama. Secara 2018 saya lihat masih within range," ujar Agus.



Namun demikian, mantan Menteri Keuangan era KIB II ini percaya pemerintah tentu akan mengelola secara hati-hati.



"Saya meyakini harga minyak ini satu komoditas yang diwaspadai dengan pengelolaan prudent, dan inflasi terjaga di 3,5 plus minus 1 persen," pungkas Agus.





