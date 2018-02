PLN Akui Harga Batu Bara Bebani Keuangan Perseroan

Jakarta: PT PLN (Persero) menyatakan beban keuangan perseroan pada kuartal III-2017 sebagian besar adalah imbas dari naiknya harga batu bara. Harga batu bara itu tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).



Dalam laporan keuangan PLN tercatat beban keuangan sebesar Rp14,7 triliun. Beban keuangan ini meningkat dibandingkan 2016 yang mencapai Rp13,9 triliun. Harga batu bara dalam RKAP sekitar USD63 per ton sementara realisasnya sudah diatas USD80 per ton.

"Kalau tahun kemarin, memang asumsi di RKAP kan USD63 per ton. Nah ketika rata-ratanya di USD80 per ton sekian, itulah yang dampak menjadi Rp14 triliun," kata Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.



Iwan menjelaskan, sekitar 57 sampai 60 persen pembangkit yang dimiliki oleh PLN menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Oleh karena itu, jika harga batu bara tinggi, maka ongkos biaya pokok produksi akan semakin tinggi.



Hal ini lah yang menjadi pertimbangan perusahaan pelat merah itu untuk dapat mendorong pemerintah supaya mendapatkan harga bahan baku yang murah. Salah satunya dengan menerapkan harga batu bara khusus pembangkit listrik.



"Batu bara, listrik ini 60 persen diproduksi batubara, batubara ini jadi backbone energi listrik, dia akan beroperasi continue," jelas Iwan.



Pihak PLN, lanjut dia juga sudah mengajukan beberapa opsi formula harga untuk batu bara khusus pembangkit listrik tersebut yaitu cost plus margin, indeks harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), dan Harga Batu bara Acuan (HBA) berdiskon. Namun semuanya itu masih dalam pembahasan dengan pengusaha batu bara.



Selain usulan itu, ia menambahkan, PLN juga pernah meminta harga batu bara dikisaran USD60 per ton. Sebab, menurutnya dengan harga segitu kedua pihak yakni PLN dan pengusaha sama-sama sudah bisa memperoleh untung.



"Itu sebenarnya menurut PLN reasonable. Jadi penambang masih hidup kami juga sustain," ucap Iwan.





