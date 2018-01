HIP Biodiesel Tercatat Turun di Januari 2018

Jakarta: Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati pada Januari 2018 terlihat turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. HIP bahan bakar biodiesel turun sebesar Rp491 per liter menjadi Rp8.000 per liter. Harga tersebut ditambah besaran ongkos angkut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2026 K/12/MEM/2017.



Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018, berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), HIP biodiesel terus merosot sejak Oktober 2017 dari Rp8.518 per liter menjadi Rp8.491 per liter pada Desember 2017.

Penurunan HIP biodiesel pada November 2017 dipengaruhi oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 25 November 2017-24 Desember 2017. Adapun harga CPO juga mengalami penurunan menjadi Rp7.841 per kg dari sebelumnya Rp8.405 per kg.



Sementara untuk harga Bioetanol mengalami kenaikan tipis pada bulan ini. Kementerian ESDM menetapkan HIP Bioetanol sebesar Rp10.090 per liter. Terhitung sejak November 2017, HIP Bioetanol merangkak naik dari Rp10.077 pada November dan Rp10.088 pada Desember.



HIP Bioetanol ditentukan oleh rata-rata tetes tebu KPB selama 25 Juli sampai 24 Desember sebesar Rp1.625 per kg ditambah besaran dolar Amerika sebesar USD0,25 per liter. Besaran rata-rata tetes tebu KPB tercatat sama untuk perhitungan bulan sebelumnya.



Sebagai informasi, HIP Bahan Bakar Nabati ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit enam bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.





(ABD)