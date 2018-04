Teken Kontrak Blok Terminasi, PHE Tunggu Review BPK

Jakarta: PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengungkapkan belum ditandatanganinya kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) blok terminasi karena menunggu kepastian hak partisipasi (participating interest/PI).



Direktur Utama PHE Gunung Sardjono mengatakan sesuai arahan induk usaha PT Pertamina (Persero), teken kontrak PSC baru akan dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkaji pembagian PI.

"Jadi Ppertamina sudah minta waktu. Arahan dari Pertamina kita sudah minta waktu ke Kementerian ESDM untuk melihat kembali, untuk mengkaji terkait pembelian (atau pemberian) PI," kata Gunung di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin, 9 April 2018.



Sebelum teken kontrak, Gunung menjelaskan Pertamina akan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) supaya tidak ada salah persepsi dalam alih kelola. Oleh karena itu, ia meminta BPK mengkaji ulang mekanisme PI dalam blok terminasi.



"Nah itu kita coba memastikan bahwa apa yang dianggap teman-teman existing itu sesuai dengan kaidah yang disampaikan dengan pemerintah. Tapi saya dengan arahan dari Pertamina minta PHE standby saja dulu. Kita sedang minta waktu pendampingan BPK atau Kejagung," jelas dia.



Adapun dari delapan blok terdapat empat blok yang diserahkan Pertamina dan akan dikelola bersama dengan mitra. Blok tersebut adalah Blok Tuban, Ogan Komering, Offshore Southeast Sumatera (OSES) dan Blok Sanga Sanga.



Blok Tuban melalui PHE Tuban East Java akan menggandeng PT PetroChina Internasional Java Ltd. Lalu di blok Ogan Komering, PHE Ogan Komering menggandeng Jadestone Energy (Ogan Komering) Ltd.



Kemudian, blok OSES PHE akan mengelola blok bersama dengan PT GHJ SES Indonesia dan untuk blok Sanga Sanga, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga menggandeng PT Karunia Utama Perdana dan Opicoil Houston Inc.







