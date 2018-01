Menteri Jonan Taksir Nilai Hak Partisipasi Rio Tinto Rp425,8 Triliun

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menaksir harga pasar nilai hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto 40 persen yang akan dibeli pemerintah sebesar USD3,2 miliar atau setara Rp425,8 triliun (kurs Rp13.307 per USD).



"Kalau 40 persen (nilai pasar hak partisipasi Rio Tinto) USD3,2 miliar," kata Jonan di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Kamis malam, 25 Januari 2018.

Jonan menjelaskan, perkiraan itu dihitung berdasarkan asumsi perhitungan kapitalisasi pasar induk usaha, Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat (AS). Kapitalisasi Freeport McMoran sekitar USD20 miliar. Sementara, Freeport Indonesia sekitar 40 persen dari kapitalisasi pasar induk usahanya.



"Market cap Freeport McMoran sekarang mungkin USD20 miliar. Freeport Indonesia mungkin 40 persen. Jadi value Freeport Indonesia USD8 miliar," sebut dia.



Pemerintah Tunjuk Morgan Stanley



Jonan pun melanjutkan, saat ini tim telah menunjuk pihak independen yaitu Morgan Stanley untuk menghitung dan mengevaluasi teknis terkait saham yang akan didivestasikan. Termasuk hak partisipasi Rio Tinto setelah dikonversi menjadi saham.



"Tim Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Inalum menunjuk pihak independen bersama untuk melaksanakan due diligence, yakni Morgan Stanley. Dia yang melakukan evaluasi teknis, engineering, keuangan, hukum supaya kita tahu 40 persen itu nilainya berapa," jelas dia.



Pemerintah masih optimistis bahwa negosiasi dengan perusahaan tambang asal AS ini dapat selesai Juni mendatang.



"Targetnya Juni selesai Pak," tutup dia.









(AHL)