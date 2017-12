Wamen ESDM: Investasi Energi Terbarukan Menjanjikan

Belitung: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meyakini investasi di sektor energi terbarukan sangat menjanjikan di masa mendatang. Hal ini menyusul penandatanganan 68 Power Purchase Agreement (PPA) pembangkit energi terbarukan antara PLN dengan pengembang selama 2017.



Angka tersebut meningkat empat kali lipat dari tahun sebelumnya. "Secara total di Indonesia, selama 2017 telah ditandatangani 68 Power Purchase Agreement (PPA) pembangkit energi terbarukan antara PLN dengan pengembang," kata Arcandra dalam kunjungannya ke Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Kabupaten Belitung Timur, Bangka-Belitung, Jumat, 15 Desember 2017.

Arcandra mengungkapkan mayoritas investor berminat menanamkan modalnya pada wilayah yang Biaya Pokok Penyediaan (BPP)-nya lebih tinggi dari BPP Nasional, salah satunya Provinsi Bangka Belitung ini.



Untuk Bangka Belitung, BPP wilayahnya Rp 1.907 per kWh maka harga pembeliaan untuk listrik energi terbarukan ke PLN adalah 85 persen atau Rp1.621 per kWh. "Biaya produksi PLTBg (Jangkang) ini bahkan lebih rendah dari BPP setempat, ini menarik," imbuh dia.



Adapun listrik dari PLTBg Jangkang dijual ke PLN dengan harga Rp975 per kWh. PLTBg tersebut dioperasikan AANE yang merupakan anak perusahaan dari PT Austrindo Nusantara Jaya (ANJ) yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit.



Interkoneksi PLTBg milik AANE ke jaringan PLN ini, kata Arcandra dapat dijadikan contoh replikasi bagi PLTBg lainnya di Indonesia. "Pemanfaatan limbah cair kelapa sawit atau POME menjadi energi listrik akan memberi nilai tambah bagi Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia," tambahnya.



Sementara, interkoneksi PLTS Tungkup ke jaringan PLN juga dapat dijadikan contoh replika untuk proyek PLTS off-grid lainnya pada saat jaringan PLN mulai masuk. Kapasitas PLTS yang relatif kecil dianggap tidak akan memberi dampak yang signifikan atau gangguan pada sistem jaringan PLN.



Sejak 2011 hingga akhir 2016, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM telah membangun lebih dari 600 PLTS dan PLTMH komunal dengan total kapasitas 25 megawatt.



Interkoneksi listrik dari energi terbarukan ke jaringan PLN juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target energi terbarukan sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025, juga membantu Indonesia mencapai komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030.





