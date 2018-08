DMO Berlanjut, Luhut Pastikan Keuangan PLN tak Terganggu

Jakarta: Pemerintah memutuskan untuk membatalkan pencabutan kebijakan pengaturan harga batu bara untuk listrik dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Pembatalan itu dilakukan demi menyelamatkan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dari ancaman kerugian.



Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang menganggu keuangan PLN hingga berimbas pada kenaikan tarif dasar listrik.

"Tidak benar jika usulan DMO akan merugikan PLN dan menaikkan harga listrik jangan ada yang beri tanggapan tidak jelas," kata Luhut dalam sebuah jumpa pers di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.



Menurutnya, kebijakan DMO dengan mematok harga sebesar USD70 juta per ton dapat menghemat keuangan PLN hingga Rp25 triliun. Namun kebijakan itu dapat menimbulkan distorsi bagi produksi batu bara dalam negeri lantaran pemerintah mengatur harga pasar.



"Penerapan ini akan menciptakan distorsi pasar," imbuh dia.



Luhut menambahkan keputusan tersebut akan terus dievaluasi oleh pemerintah hingga menemukan win-win solution. Salah satu kajian tersebut dengan melakukan pungutan per ton terhadap seluruh produksi batubara baik ekspor maupun domestik.



Dengan begitu, kebutuhan PLN akan 92 persen energi batu bara dalam negeri dapat terpenuhi tanpa harus memotong jumlah ekspor yang tentunya berimbas pada pengurangan devisa. "Masih akan kita kaji terus termasuk peraturan dan implementasinya," imbuh Luhut.



Sebelumnya pemerintah berencana mencabut kebijakan wajib memasok kebutuhan dalam negeri alias domestic market obligation batubara agar bisa mendongkrak nilai ekspor batu bara. Hal ini guna menambah devisa sekaligus mengamankan defisit transaksi berjalan.





(SAW)