Freeport Tidak akan Lakukan Divestasi 51%

Metrotvnews.com, Jakarta: Kewajiban PT Freeport Indonesia untuk melepaskan sahamnya (divestasi) ke negara sebesar 51 persen tidak pernah akan terjadi. Meskipun ada rencana Freeport akan menerbitkan saham baru.



Hal tersebut sudah diprediksi oleh Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi. Fahmi menilai penerbitan saham baru yang direncanakan itu adalah bentuk financial reengineering yang nantinya akan membuat kepemilikan saham mayoritas tetap berada di tangan Freeport.

"Freeport akan melakukan financial reengineering dengan menerbitkan saham baru, namun mayoritas kepemilikan tetap pada Freeport," ucap Fahmi kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Jumat 28 Juli 2017.Nantinya, Fahmi melanjutkan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan menghargai saham baru dengan harga jual yang sangat tinggi (over value) sehingga pemerintah tidak mampu membelinya."Akibatnya, mayoritas saham tetap digenggam Freeport," ucap Fahmi.Sedangkan, Indonesia akan mampu membeli saham Freeport jika penetapan harganya sesuai dengan harga pasar. Mekanisme penetapan harga untuk saham itu ditentukan melalui perundingan-perundingan."Selama penetapan harga sesuai dengan harga pasar, Indonesia mampu," imbuh dia.Sebelumnya, Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Freeport Indonesia, Teguh Pamudji juga mengatakan dalam melakukan divestasi 51 persen secara bersama-sama dengan pihak Freeport Indonesia akan menunjuk independent valuator untuk menghitung nilai saham."Terbitan saham baru ini untuk mengitung nilai saham, kami akan secara bersama-sama menunjuk independent valuator. Ini yang dihitung nilai sahamnya adalah tidak menghitung cadangan," kata Teguh.(AHL)