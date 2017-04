Pemerintah Diminta Serius Kembangkan Energi Baru Terbarukan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Widya Yudha meminta Pemerintah Indonesia serius mengembangkan energi baru dan terbarukan, menyusul semakin menurunnya kualitas udara di kota-kota besar akibat polusi.



"Krisis pemanasan global sudah di depan mata dan menjadi ancaman serius. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak krisis pemanasan global dan perubahan iklim. Ini yang harus menjadi perhatian untuk tidak mengabaikan isu tersebut," kata Satya, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin 24 April 2017.

Ia memberikan apresiasi bahwa selama 2,5 tahun periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo terdapat berbagai upaya nasional untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak perubahan iklim tersebut sebagai bagian dari komitmen internasional dan juga sebagai inisiatif dan aksi strategis pemerintah ke depan."Indonesia harus mengambil peran penting sebagai negara yang aktif mengampanyekan perubahan iklim. Pemerintah dan DPR terus bersinergi sejak penandatanganan persetujuan Paris (COP21)," jelasnya.Menurut dia, penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia berasal dari Land Use Land Use Change and Forestry (LULUCF) dengan porsi 50 persen, disusul energi menyumbang emisi 30 persen, yang berasal dari transportasi sebesar 12 persen."Sebanyak 90 persen penyebab polusi udara dari BBM transportasi darat," ujarnya.Lebih jauh, Satya mengatakan, energi di masa depan ditentukan seberapa besar pemanfaatannya terhadap energi baru terbarukan. "Negara-negara maju saat ini mulai beralih ke energi baru terbarukan. Indonesia juga harus konsisten menggunakan energi baru terbarukan," pungkasnya.(ABD)