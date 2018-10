Penguatan Pengamanan Hulu Migas Demi Tingkatkan Investasi

Yogyakarta: Obyek vital hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia perlu diperkuat pengamanannya. Salah satunya untuk mendorong tumbuhnya investasi.



"Kerja sama yang kita harapkan dengan TNI-Polri sudah terjalin baik. Ke depan ada hal-hal yang perlu kita perbuat," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam acara Security Summits: New Paradigm-Integratif Security Resilience Into Bussiness Excellence, di Hotel Tentrem, Jalan AM Sangaji, Kota Yogyakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Menurut Arcandra, tantangan terbesar saat ini yakni menjaga keamanan dari sisi investasi di sektor hulu migas. Ia mengungkapkan keamanan sektor hulu migas ini untuk menjamin ketertarikan perusahaan kelas dunia dalam berinvestasi. Jika tak bisa menjamin keamanan perusahaan itu akan ke negara yang lebih aman.



"Ini bisa jadi kerugian. Investasi hulu migas nilainya sangat besar," kata dia.



Ia menuturkan masalah pengamanan ini sekaligus menguji keefektifannya. Ia berujar, jika ada teknologi yang bisa menunjang dan menjamin pengamanan harus segera diterapkan.



Arcandra menegaskan nilai investasi di sektor migas sangat besar. Ia menyebut Pemerintah Indonesia telah mendapatkan signature bonus sekitar Rp8 triliun-Rp9 triliun. Selain itu juga bisa mendapat komitmen kerja pasti setelah blok itu pindah, sekitar Rp23 triliun-Rp24 triliun.



"Kita harapkan agar investasi pada blok-blok baru terlaksana. Blok koridor sedang evaluasi, semoga ke depan bisa kita umumkan pemenangnya," tuturnya.



Dia menambahkan pembahasan masalah pengamanan bersama Mabes Polri dan TNI ini merupakan ketiga kalinya. Bagi dia, harus ada jaminan pengamanan sektor hulu migas karena Indonesia menjadi salah satu negara yang tergolong investment grade country.



"Ini tugas bersama TNI, Polri, ESDM, dan SKK Migas untuk bisa menjaga obyek vital hulu migas yang kita perlukan produksinya. Keamanan masalah krusial. Harus ada sebuah inisiatif yang bermuara pada terjaminnya keamanan. Jika tidak, akan ada persepsi investasi di Indonesia tidak aman," ucapnya.



Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Mabes Polri Brigjen Pol Istiono M mengatakan sistem pengamanan yang sudah diterapkan sesuai standar penanganan internasional. Ia mengklaim sistem pengamanan sudah diikuti berbagai perusahaan.



"(Pengamanan) yang ditangani hanya yang dikerjasamakan dalam pengamanan obyek vital. Semua kita tindak lanjutnya ke jajaran Pam Obvit (pengamanan obyek vital). Ini juga melibatkan jajaran lain untuk pengamanan," kata dia.





(AHL)