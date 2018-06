Pertamina Pastikan Pasokan LPG di Kepri Cukup

Batam: Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I memastikan penyaluran elpiji tiga kilogram (kg) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tercukupi selama arus mudik dan libur Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah.



Unit Communication & CSR Pertamina MOR I Rudi Ariffianto menyatakan guna mengantisipasi lonjakan konsumsi, Pertamina MOR I telah menambahkan fakultatif pasokan di Kepri sebanyak 48.160 tabung per hari pada 17 Juni 2018.

"Khusus untuk wilayah Batam penambahan pasokan fakultatif sebanyak 35.280 tabung per hari diberikan pada 17 Juni 2018," kata Rudi dikutip dari Antara, Selasa, 19 Juni 2018.



Kemudian pada 19 Juni 2018, Pertamina menyalurkan 46.480 tabung elpiji bersubsidi, yang disalurkan melalui 17 agen serta 2.568 pangkalan.



Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait arus mudik dan libur Lebaran 2018, Pertamina MOR I akan terus melakukan penambahan pasokan tabung elpiji pada 21 Juni 2018 sebanyak 19.600 tabung per hari.



Pertamina MOR I juga telah menyiapkan Tim Satgas RAFI 2018 untuk melakukan memastikan ketercukupan pasokan elpiji, termasuk tiga kg di seluruh wilayah operasionalnya. Berdasarkan pantauan Satgas, pasokan LPG untuk masyarakat Kepri aman tanpa kendala distribusi.



Pertamina memastikan elpiji tiga kg dijual dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp18 ribu untuk wilayah Batam, Rp14.500 di Bintan dan Rp15 ribu di Tanjungpinang.



"Apabila penambahan pasokan dirasa belum mencukupi, kami akan segera melakukan operasi pasar selektif dan penambahan pasokan fakultatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat dapat membeli elpiji di kanal distribusi resmi Pertamina, seperti agen dan pangkalan beridentitas resmi dan SPBU yang sediakan elpiji 3 kg, yang memberikan jaminan ketersediaan dan juga harga sesuai HET," ujar Rudi.



Ia mengatakan Pertamina menyalurkan elpiji tiga kg sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Pertamina mengingatkan peruntukan elpiji tiga kg hanya bagi rakyat miskin dan atau usaha mikro. Sedang bagi warga mampu dan usaha komersial, Pertamina menyediakan LPG nonsubsidi seperti Bright Gas 5,5 Kg, Bright Gas 12 Kg, dan elpiji tabung biru 12 kg serta 50 kg untuk usaha komersial.





(SAW)