Tarik Investor, MKI Hadirkan Power Gen Asia di Indonesia

Jakarta: Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menghadirkan acara Power Gen Asia 2018 yang di dalam negeri yang dibarengi dengan peluncuran Hari Listrik Nasional ke-73 (HLN). Salah satu tujuan acara tersebut yakni untuk menarik minat investasi di sektor tenaga listrik tanah air.



Ketua Umum IMK Supangkat Iwan Santoso mengatakan acara ini mengusung tema keberlanjutan sektor ketenagalistrikan nasional. Dia menjelaskan pengembangan ketenagalistrikan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan.

Meski, diakui Iwan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak bisa sesuai target namun yang terpenting listrik bisa mencukupi dan menjangkau semua daerah dengan harga yang semakin terjangkau.



"Pembangunan jtransmisi kelistrikan ini sangat baik untuk mendorong pertumbuhan industri investasi dan lain-lain. Kalau kita ingin punya daya saing yang tinggi maka infrastruktur adalah salah satu syarat utama untuk mencapai daya saing tersebut," kata Iwan dalam sambutannya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018.



Sementara itu, Sekretaris Jenderal MKI Heru Dewanto mengatakan jika dilihat dari sisi Power Gen Asia yang telah berdiri lama dan sudah mengadakan banyak acara seminar di berbagai negara dengan menghadirkan banyak pembicara asing maka gelaran ini menjadi penting.



Sebab selama ini Power Gen Asia di berbagai kesempatan selalu membicarakan mengenai pasar Indonesia tanpa pernah mengadakan acara dan melihat langsung potensi Indonesia. Sehingga dengan adanya Power Gen Asia di Indonesia membawa mereka yang sering berbicara di luar negeri khususnya di Asia untuk datang langsung dan berhadapan langsung dengan stakeholders yang ada di Indonesia .



"Saya kira ini menjadi indikator pasar di Indonesia merupakan yang sangat penting di Asia maka untuk itulah Power Gen harus masuk ke Indonesia karena subjek market di Indoneria baru bisa dirasakan langsung kalau pembicara sudah touched down," kata Heru.



Selain itu lanjut Heru sudah saatnya bagi Indonesia untuk go international dan memperkenalkan pasar ketenagalistrikan Indonesia ke dunia internasional.





