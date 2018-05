Komisi VII Apresiasi Langkah PGN Salurkan Gas Bumi untuk Masyarakat

Jakarta: Komisi VII DPR RI mendorong langkah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dalam mewujudkan komitmen untuk memperluas pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat.



Langkah tersebut sebagai bentuk upaya negara memberikan energi yang lebih murah untuk digunakan masyarakat, baik komersial maupun rumahan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung saat meninjau penyaluran gas perdana ke salah satu perusahaan makanan di Kota Medan, Sumatera Utara.



“Saya kira harus kita dukung gerakan pemerintah untuk selalu mencari alternatif yang memungkinkan penghematan dan memudahkan masyarakat untuk saving cost karena kita menggunakan gas yang kita produksi sendiri,” kata Tamsil, dalam keterangan tertulis, Senin, 7 Mei 2018.



Diketahui, PT PGN (Persero) Area Medan resmi menyalurkan gas bumi ke CV Cipta Rasa Nusantara, yang memproduksi Bolu Meranti. PGN juga sampai saat ini telah memasok gas bumi ke 20.233 pelanggan di Medan yang terdiri dari 45 industri besar, 904 pelanggan komersial, serta 19.284 rumah tangga.



Dalam dialog Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan pemilik usaha dan perwakilan PGN, diperhitungkan harga yang dibebankan kepada konsumen saat menggunakan layanan gas negara lebih efesien hingga 40-50 persen dari sebelumnya memakai LPG.



Dengan keringanan tersebut, Tamsil menginginkan agar masyarakat lebih banyak lagi merasakan fasilitas layanan PGN ini.



“Jaringan untuk rakyat sekitar sini memang sudah ada, tapi belum dari APBN. Masih dianggarkan sendiri oleh PGN. Saya kira APBN akan kita dorong supaya ada yang dialokasikan untuk energi PGN menjangkau masyarakat luas,” ucap politikus PKS itu.



Sementara itu, Direktur Komersial PT PGN (Persero) Danny Praditya mengatakan, penggunaan gas bumi PGN oleh Pabrik Bolu Meranti ini dipastikan bisa memberikan efisiensi bagi industri tersebut. Selama ini, dengan menggunakan LPG tabun 50 kg, pabrik ini harus menggunakan 7-8 tabung seharga Rp650 ribu per tabung.



"Sehingga total pengeluaran bahan bakar untuk produksi per bulan mencapai Rp156 juta. Dengan kebutuhan sebesar itu setiap bulan, jika dikonversi menggunakan gas bumi PGN menjadi sebesar kurang lebih 15.101 meter kubik per bulan,” sebutnya.



Dengan harga gas bumi PGN hanya Rp5.496 per meter kubik, maka total pengeluaran Pabrik Bolu Meranti untuk penggunaan gas bumi hanya Rp82,9 juta per bulan.





(ROS)