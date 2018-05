Pertamina Belum Ajukan Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi

Jakarta: PT Pertamina (Persero) hingga saat ini belum mengajukan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jenis pertalite dan pertamax series.



Padahal, pesaingnya seperti Shell Indonesia, Total Oil Indonesia, dan AKR Corporindo telah mengajukan kenaikan harga BBM nonsubsidi ini ke pemerintah.

"Belum. Belum ada sih (pengajuan). Masih dibahas, tapi kita ikuti pemerintah saja," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito kepada Medcom.id, Senin, 28 Mei 2018.



Adiatma menjelaskan pihaknya masih akan menunggu kebijakan pemerintah meski harga BBM nonsubsidi dari SPBU asing ini nantinya akan disetujui pemerintah.



"Ya itu dilihat dulu, tapi sekarang belum," tambahnya.



Untuk wilayah DKI Jakarta, saat ini harga pertalite berada pada level Rp7.800 per liter, pertamax 92 dijual seharga Rp8.900 per liter, pertamax turbo 98 sebesar Rp10.100 per liter, serta pertamina dex sebesar Rp10 ribu per liter. (Muhammad Reysa)









(SAW)