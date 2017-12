Desember 2017, Harga Batu Bara Acuan Ditetapkan USD94,04/Ton

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara mencatat Harga Batu Bara Acuan (HBA) di Desember 2017 mengalami penurunan menjadi USD94,04 per ton dari USD94,84 per ton pada bulan sebelumnya atau turun sekitar 0,8 persen.



Mengutip keterangan resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, seperti diberitakan Rabu, 13 Desember 2017, HBA tersebut merupakan harga untuk penjualan langsung periode 1 Desember hingga 31 Desember 2017 pada titik serah penjualan secara Freight on Board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyampaikan bahwa penentuan HBA ditetapkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 4120 K/32/MEM/2017 pada tanggal 8 Desember 2017.



Dalam Kepmen tersebut disebutkan nilai HBA diperoleh rata-rata empat indeks harga batubara yang umum digunakan dalam perdagangan batu bara dunia yaitu Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya.



Penentuan ini disetarakan pada nilai kalori batu bara 6.322 kcal per kilogram Gross As Received (GAR), kandungan air (total moisture) delapan persen, kandungan sulfur 0,8 persen as received (ar), dan kandungan ash 15 persen ar.



Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year on year) sebesar USD101,69 per ton pada HBA Desember 2016 maka tren HBA Desember 2017 turun sebesar USD7,65 per ton atau setara delapan persen.



Penurunan ini dikarenakan pada minggu kedua dan ketiga di November harga sempat turun hingga menyentuh angka USD89 sampai USD90 per ton. Salah satunya dipengaruhi penurunan permintaan Tiongkok karena adanya pembatasan impor.





(ABD)