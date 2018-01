Perusahaan Oman dan Jepang Ditunjuk Garap Kilang Bontang

Jakarta: PT Pertamina (Persero) telah menentukan calon mitra untuk membangun Kilang Bontang, Kalimantan Timur. Calon mitra tersebut adalah konsorsium perusahaan minyak asal Oman, yakni Overseas Oil and Gas LLC (OOG) dan Cosmo Oil International Pte Ltd (COI) yang merupakan trading arm Cosmo Energy Group, salah satu perusahaan pengolahan minyak Jepang.



Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ardhy Mokobombang mengatakan pembangunan kilang Bontang merupakan salah satu program pemerintah untuk membangun kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR) yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk Indonesia.

Konsorsium itu terpilih setelah proses seleksi calon mitra untuk proyek GRR Bontang. Proses seleksi dijalankan sejak Januari 2017 yang pada awalnya diikuti oleh sekitar 100 perusahaan pendaftar. Setelah tahapan seleksi awal, project expose, hingga tahap Request for Information dan Workshop diperoleh delapan calon mitra potensial.



"Bahwa kami sudah melalui proses seleksi yang cukup lama sejak Februari 2017 kita sudah mendapatkan partner yang akan mengelola GRR Bontang. Konsorsium overseas Overseas Oil and Gas LLC (OOG), dia akan berkolaborasi dengan Cosmo Oil International Pte Ltd (COI)," kata Ardhy di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.



Ardhy menjelaskan, setelah menentukan calon mitra Pertamina juga memberi persyaratan terkait dengan perubahan struktur bisnis GRR Bontang kepada mitra itu. Pertamina tidak ikut mendanai proyek dan Pertamina mendapatkan minimal 10 persen saham dari proyek tanpa mengeluarkan biaya.



"Kami juga dalam kerja sama ini bentuk kerja sama pertama financing kerja sama ini nanti fully funded oleh konsorsium. Pertamina dalam hal ini tidak sertakan permodalan namun dapatkan minimum 10 persen share sebagai keikutsertaan di konsorsium," ucap dia.



Selain itu, pihak Pertamina juga menyampaikan perubahan struktur bisnis terkait dengan deposit dana yang dilakukan oleh mitra yaitu pasokan minyak mentah (crude oil), Pertamina berhak memasok sampai 20 persen dari minyak mentah GRR Bontang, lalu product offtake dimana Pertamina tidak memberikan jaminan offtake serta Pertamina bersedia bekerjasama untuk joint marketing.



"Juga nanti untuk penyediaan crude Pertamina dapatkan right 20 persen untuk supply GRR ini. Terakhir, Pertamina tidak melakukan off take agreement terhadap konsorsium tapi melakukan join marketing dengan konsorsium," jelas dia.









(SAW)