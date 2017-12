Pertamina Menuju Euro 4

Jakarta: PT Pertamina (Persero) meluncurkan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax Turbo Road to Euro 4 dengan spesifikasi yang lebih baik dari produk Pertamax Turbo yang sebelumnya dikeluarkan.



Direktur Pengolahan Pertamina Toharso menjelaskan produk Pertamax Turbo yang baru diluncurkan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena telah ditingkatkan kualitasnya mendekati standarisasi BBM Euro 4.

Dia menjelaskan produk ini memiliki kadar oktan (Research Octane Number/RON) 98 dan kadar sulfur lebih rendah yakni dibawah maksimal 50 parts per million (ppm). Kandungan sulfur yang semakin rendah ini yang membedakan bahwa Pertamax Turbo Road To Euro 4 lebih bersih dan menghasilkan emisi yang lebih rendah.



"Pertamax Turbo yang di upgrade. Ini upgrade dari Pertamax Turbo versi pertama Pertamax Turbo ini Road To Euro 4," kata Toharso saat peluncuran di SPBU Pertamina, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.



Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar menambahkan, sebagai penyedia bahan bakar di Indonesia yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan kualitas hidup manusia, perseroan akan berusaha menyediakan BBM yang ramah lingkungan.



Saat ini berdasarkan catatannya semakin banyak minat masyarakat untuk menggunakan BBM dengan kualitas lebih baik. Permintaan Pertamax Turbo pun meningkat dengan adanya spesifikasi baru menuju standar Euro 4.



"Pertamax Turbo Ron kelasnya di atas pemain domestik, sekarang sudah di Ron 98. Tidak ada yang mengalahkan di pasar Indonesia. Yang lain masih RON 95. Ini komitmen Pertamina bertanggung jawab menjaga lingkungan yang lebih baik," ujar Iskandar.



Spesifikasi baru Pertamax Turbo telah diuji melalui uji emisi yang dilakukan oleh LAPI ITB. Hasil uji menyatakan Pertamax Turbo dengan spesifikasi terbaru ini dapat mengurangi kadar Carbon Monoxide (CO), Hydrocarbons (HC) dan Nitrogen Oxides (NOx).



Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina Jumali mengatakan saat ini Pertamax Turbo versi terbaru hanya bisa ditemukan secara bertahap pada SPBU di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. Kedepannya diharapkan penetrasi Pertamax Turbo lebih besar dan dapat menjangkau seluruh Indonesia.



"Produk ini yang akan disalurkan di MOR III terdiri dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat," tutup Jumali.









(AHL)