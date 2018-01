Pemerintah Beri Kepastian 8 Blok yang Habis Kontrak Tahun Ini

Jakarta: Status delapan blok migas yang kontraknya berakhir 2018 akhirnya mendapatkan kepastian.



"Kalau kita lihat sejarahnya, Kementerian ESDM telah melayangkan surat kepada Pertamina untuk memberikan delapan blok migas ini kepada Pertamina. Namun dalam perjalanan waktu, Pertamina mengevaluasi, ada dua blok yang diserahkan kembali kepada Pemerintah," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Januari 2018.



Untuk dua blok migas yang akan diberikan Pertamina adalah Blok Tengah dan Blok North Sumatera Offshore (NSO). Blok Tengah merupakan unitisasi dengan Blok Mahakam yang lebih efisien jika dikelola Pertamina. Pemerintah rencananya akan menggabungkan Blok NSO dengan Blok NSB (North Sumatera B).



"Blok Tengah karena merupakan unitisasi dengan Blok Mahakam, maka lebih efisien dikelola oleh Pertamina. Sedangkan Blok NSO, karena selama ini Pertamina yang mengelola, akan digabungkan dengan Blok NSB (North Sumatera B) yang lokasinya berdekatan," imbuh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial.



Sementara untuk blok yang dikembalikan kepada pemerintah adalah Blok Attaka dan Blok East Kalimantan. Keduanya akan dilakukan lelang terbuka.



"Dua blok akan diberikan ke Pertamina," ucap Arcandra.



Sedangkan terhadap empat blok migas lainnya yaitu Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-Sanga dan Blok South East Sumatera dilakukan evaluasi dengan dua kriteria. Terhadap empat blok tersebut pemerintah memberi kesempatan kepada kontraktor eksisting untuk mengajukan penawaran.



"Pertama work and programnya mana yang lebih baik. Yang kedua, mana yang memberikan government take (bagian untuk Pemerintah) yang lebih baik," jelas Arcandra.



Apabila penawaran Pertamina memberikan return atau hasil yang lebih baik, maka Pertamina akan mendapatkan blok tersebut. Namun jika kontraktor existing mengajukan penawaran yang lebih baik dari Pertamina, maka Pertamina diberikan hak untuk menyamakan penawaran dari kontraktor existing tersebut (right to match).



"Ada keberpihakan kita untuk memajukan Pertamina sebagai NOC (National Oil Company). Untuk empat blok migas ini, waktunya kita targetkan Januari ini selesai, kepada siapa akan diserahkan blok tersebut," pungkas Arcandra.

