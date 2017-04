Presiden Teken Keppres Percepat Kelistrikan 2.500 Desa

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mempercepat program kelistrikan di 2.500 desa. Percepatan kelistrikan ini melalui energi baru terbarukan (EBT) yakni panel surya (solar cell) via Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).



Disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Indonesia Energy Conference, dengan dikeluarkannya Keppres ini maka diperkirakan pada 2019 atau 2020 sebanyak 2.500 desa yang belum menikmati listrik sudah bisa merasakan listrik.

Baca:"Presiden telah menandatangani Perpres untuk memasang solar panel setidaknya untuk 2.500 desa yang tidak terjangkau listrik saat ini. Setidaknya, pada 2019 atau 2020 sebanyak 2.500 desa sudah harus terang. This is the goal," kata Jonan di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 11 April 2017.Selain 2.500 desa yang menjadi prioritas karena belum menikmati listrik, Jonan menyebutkan terdapat sekitar 10 ribu desa yang sudah menikmati listrik tetapi pasokannya belum optimal.Baca:Oleh karena itu, menurutnya pemerintah akan lebih gencar untuk menyediakan listrik untuk desa-desa tersebut. "Di Indonesia juga ada setidaknya 10 ribu desa yang tidak memiliki listrik ‎dengan cukup," tutup Jonan.Sekadar diketahui PT PLN (Persero) juga telah memasukan program kelistrikan 2.510 desa ini dalam Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. Dalam RUPTL tersebut, program mengalirkan listrik ke desa itu akan digunakan menggunakan pendanaan anggaran PLN (APLN).(AHL)