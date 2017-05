PLTMG MPP 50 MW Jayapura Hemat Biaya Operasi PLN

Metrotvnews.com, Jayapura: Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) MPP 50 MW Holtekam, Jayapura, jika beroperasi nanti diperkirakan akan dapat menghemat biaya operasi PT PLN (Persero) sekitar Rp 220 juta per hari bila menggunakan bahan bakar HSD oil dan sekitar Rp383 juta per hari bila menggunakan bahan bakar gas.



Beroperasinya PLTMG ini akan meningkatkan daya mampu system Jayapura hingga lebih dari 80 persen sehingga sistem menjadi lebih handal dan memberikan peluang penambahan penyambungan pelanggan dan investor baru. PLTMG Jayapura ini didisain dapat beroperasi dengan dua jenis bahan bakar yakni HSD oil dan gas.

Plh Direktur Utama PLN Supangkat Iwan Santoso menjelaskan, proyek PLTMG telah ditandatangani pada 21 Desember 2016 dan telah efektif 17 Januari 2017. Proyek dengan nilai investasi Rp786 miliar ini mampu menyerap tenaga kerja 448 orang pada saat beban puncak."Dan ditargetkan selesai pada September 2017," ujar Iwan, seperti dikutip dari lama resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis 11 Mei 2017.Konsumsi HSD oil PLTMG ini diperkirakan per hari mencapai 198 kl per hari dan bila menggunakan gas 6.577 MMBTUD. Penghematan setelah beroperasinya PLTMG MPP Jayapura ini dikalkulasikan sekitar Rp220 juta per hari dengan bahan bakar HSD oil dan sekitar Rp383 juta per hari bila menggunakan bahan bakar gas.PLTMG MPP Jayapura 50 MW dibangun di Desa Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua dibangun di atas area 2,2 ha. Pembangunan ini merupakan tahap awal dari program 35.000 mw yang ada di tanah Papua. Dalam program 35.000 mw, Papua dan Papua Barat akan mendapatkan tambahan daya sebesar 320 mw.(ABD)