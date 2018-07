Pemerintah Bakal Bantu Keuangan Pertamina

Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dengan kondisi PT Pertamina (Persero) yang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Pemerintah pun berencana menyuntikkan dana atau keuangan kepada perusahaan migas pelat merah itu.



"Kita bisa bantu," ucap Darmin, ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Juli 2018.‎

Bantuan yang akan diberikan kepada Pertamina, Darmin mengaku, seperti kontribusi Pertamina terhadap negara. Bantuan itu berupa penerimaan negara dari naiknya harga minyak mentah.



"Harga BBM saat ini tidak naik, tentu keuangan yang ada di Pertamina seret. Dengan harga minyak mentah yang tinggi, itu penerimaannya naik. Jadi kita akan tutupi (keuangan Pertamina yang sedang seret)," tukas dia.



Pertamina akan menjual aset demi keuangan perusahaan. Hal itu tercermin dari surat yang telah diteken oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Pada surat itu, ada empat poin yang telah dituangkan. Hal pertama terkait share down aset Pertamina. Kedua, terkait spin off refinery unit.



Kemudian, hal ketiga terkait meminta investasi tambahan untuk menjual BBM. Keempat, peninjauan ulang kebijakan yang berdampak pada keuangan perseroan.





(SAW)