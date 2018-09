Keuntungan Negara Setelah Menguasai 51% Saham Freeport

Jakarta: Indonesia resmi memiliki 51 persen saham milik PT Freeport. Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha mengatakan ada beberapa keuntungan yang didapatkan Indonesia dari kepemilikan saham ini.



Selain bahwa investasi di PT Freeport masih berjalan dalam jangka panjang sampai 2041, kepemilikan Indonesia atas perusahaan tambang ini naik dan telah dikukuhkan dalam sales and purchase agreement (SPA).

"Jadi bukan lagi HoA (Heads of Agreement) yang membuat kita yakin posisi kita lebih kuat dengan 51 persen ini," ujarnya dalam Metro Siang, Jumat, 28 September 2018.



Satya mengatakan keuntungan lain yang didapatkan dari kepemilikan saham 51 persen ini membuat penerimaan yang sebelumnya hanya menjadi cadangan kini merupakan penerimaan utama dengan jumlah 33,3 triliun pound untuk emas dan 38 triliun pound untuk tembaga.



"Jadi menurut saya luar biasa besarnya dan kita berharap dengan 51 persen ini Freeport masih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pembangunan smelter sebagai mana tanggungan dia sebelumnya," kata dia.



Tak cuma itu, menurut Satya pencapaian yang didapatkan pemerintah juga membuat Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas meskipun saat ini operasionalnya masih ditangani sendiri oleh Freeport.



Ke depan ia meyakini Indonesia akan mampu berada di balik manajemen operasional PT Freeport, minimal sebagai chief financial officer dengan tujuan agar pencapaian 51 persen mayoritas kepemilikan itu lebih terasa.



Ia menambahkan kepemilikan ini juga harus didetailkan dengan syarat adanya jaminan legal certainly dan rezim pajak yang jelas. Agar perpanjangan PT Freeport sampai 2041 sepadan dengan kendali yang juga harus melibatkan Indonesia.



"Tapi apa pun itu, ini pencapaian yang harus kita apresiasi karena mendapatkan 51 persen ini tidak mudah," jelas dia.









(MEL)