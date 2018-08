Mau Naikkan Harga BBM, AKR Corporindo Sudah Lapor Pemerintah

Jakarta: PT AKR Corporindo Tbk terus menyampaikan niat untuk mengubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada pemerintah.



Direktur AKR Corporindo Suresh Vembu mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengingat kondisi harga minyak dunia terus mengalami peningkatan. Terakhir kali perusahaan melaporkan kenaikan harga BBM dilakukan pada bulan ini.

"Sudah selalu melaporkan, Agustus ini sudah lapor," kata Suresh di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.



Perusahaan berkode emiten AKRA itu sudah melaporkan kepada pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Gasoline 92 dengan harga dari Rp9.200 per liter menjadi sekitar Rp9.600 per liter hingga Rp9.800 per liter.



"Yang Gasoline 92 AKR jual kalau tidak salah Rp9.600 sampai Rp9.800 per liter," sebut dia.



Suresh menjelaskan, dalam melakukan perubahan harga perusahaan melihat berbagai macam pertimbangan mulai dari harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), dan demand masyarakat.



"Setiap kali kita ada perubahan harga kita mau lapor, kita lihat minyak dunia, kurs, market baru kita bisa tahu," pungkas dia.



AKRA terakhir kali menginformasikan kepada pemerintah untuk menaikan harga Gasoline 92 pada Juni lalu. Pemerintah pun merestui untuk perubahan harga tersebut pada 10 Juni 2018. Saat itu AKRA mengubah harga Gasoline 92 dari Rp8.800 per liter menjadi Rp9.200 per liter.





(SAW)