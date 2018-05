1 Juni, Harga BBM Shell Naik

Jakarta: Pemerintah merestui PT Shell Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) per 1 Juni 2018.



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto telah mengkaji usulan perubahan harga BBM Shell yang diajukan beberapa waktu lalu. Dia akan memutuskan dan menyetujui usulan perubahan harga tersebut pada 31 Juni 2018.

"Shell kemungkinan nanti saya akan putuskan 31 Mei. Jadi untuk harga 1 Juni," kata Djoko saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.



Djoko menuturkan pada 31 Mei nanti Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen mengenai disetujuinya kenaikan harga BBM di SPBU Shell.



"Nanti SK-nya kita kasih, surat dari saya," ucap Djoko.



Seperti diketahui, sejak 2 Maret 2018 Shell tidak merubah harga BBM-nya. Shell membanderol BBM jenis Shell Reguler seharga Rp8.500 per liter, Shell Super Rp9.350 per liter, V-Power sebesar Rp10.550 per liter, dan Diesel Rp10.450 per liter.





(SAW)