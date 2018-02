Permen ESDM tentang EBT untuk Tenaga Listrik Belum akan Direvisi

Jakarta: Pemerintah belum berencana merevisi Peraturan Menteri Nomor 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Padahal, menurut asosiasi aturan ini sangat berdampak pada minat investor di sektor ketenagalistrikan. Khususnya, pengembang pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan.



Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan masih mempelajari poin-poin apa yang dinilai tidak tepat oleh asosiasi.

Menurutnya regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut dinilai tidak menyulitkan investor untuk berinvestasi. Buktinya, dia mengatakan, terdapat 70 penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan yang telah diteken.



"Kita masih pelajari. Karena ini kan kalau Permen 50 dipandang tidak workable tapi nyatanya ada 70 yang tanda tangan. Dan ada 17 sudah konstruksi artinya bisa financial closing. Artinya workable kan," kata Rida di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018.



Rida mengetahui ada beberapa poin dalam Permen yang dikritisi asosiasi. Di antaranya mengenai mekanisme penyerahan aset ketika kontrak berakhir (build, own, operate, and transfer/BOOT, Penunjukan Langsung, dan Feed In Tariff (FiT). Namun, ia meyakini hal tersebut bukan menjadi penghambat investasi.



"Ada tiga hal misalnya mekanisme BOOT, mekanisme pemilihan langsung penunjukan langsung, kenapa enggak balik ke FiT. Itu bisa terjawab dengan 70 ini. Faktanya ada 70 tanda tangan. Artinya tiga ini buat mereka bisa diterima," ucap dia lagi.



Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) Riza Husni sebelumnya mengungkapkan satu hal yang selalu diminta pengusaha adalah perbaikan atau revisi Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 karena menjadi penghambat investasi. Namun, permintaan tersebut tidak pernah digubris.



Menurut asosiasi ada enam poin pada Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 yang diusulkan untuk direvisi. Keenam poin itu adalah mengenai pemilihan langsung, skema BOOT dan capacity factor. Lalu, mekanisme feed in tariff (FiT), mata uang yang tertera dalam kontrak PPA, serta format dari PPA itu sendiri.





