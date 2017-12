Pemerintah Kembali Beri Paket Konverter Kit ke Nelayan Cirebon

Jakarta: Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memberikan 100 unit konverter kit (konkit) untuk nelayan Cirebon setelah tahun sebelumnya memberikan 229 paket perdana konkit. Adapun langkah ini diharapkan member efek positif terhadap kesejahteraan para nelayan.



Penyerahan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ambulu, Kabupaten Cirebon oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang juga Plt Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Ego Syahrial kepada dua nelayan Cirebon.

Mengutip keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Desember 2017, Ego mengatakan, pembagian mesin gas ini sebagai pengganti dari mesin minyak yang bertujuan untuk memberikan bahan bakar murah bagi nelayan sehingga nelayan dapat lebih sejahtera. Rata-rata nelayan itu membutuhkan bensin tujuh liter per hari.



"Harga satu liter bensin itu Rp6.450 per liter dengan menggunakan gas elpiji tiga kg yang harganya paling mahal Rp18.000 per tabung maka para nelayan dapat berhemat hingga 50 persen. Satu tabung elpiji tiga kg setara dengan tujuh liter bensin yang harganya jika disetarakan dengan harga bensin mencapai Rp45.150," jelas Ego.



Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron yang hadir dalam acara tersebut menyatakan, program ini adalah program yang sangat bermanfaat bagi rakyat sehingga dalam pembahasannya di DPR tidak perlu diperpanjang.



"Pemberian konkit ini juga merupakan bagian dari hak rakyat yang harus diberikan sesuai denga pasal 33 Undang-Undang 1945. Pemerintah mengelola hajat hidup rakyat banyak dan memberikannya manfaat sebanyak-banyak untuk rakyat," ujar Herman.



Pembagian paket perdana konkit merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 terkait Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan kegiatan pembagian konkit BBM ke elpiji untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil sejak 2016 sebanyak 5.473 unit di 10 kabupaten/kota. Pada 2017, dilaksanakan pembagian sebanyak 17.081 unit di 28 kabupaten/kota dengan dana Rp120,92 miliar.



Paket perdana yang dibagikan terdiri dari mesin penggerak berbahan bakar bensin, tabung elpiji tiga kg sebanyak dua unit beserta isinya, konkit berikut aksesorisnya (reducer, regulator, mixer, dan lain-lain) serta as panjang dan baling-baling.





(ABD)