Realisasi Subsidi Energi 2017 Membengkak Rp7,7 Triliun

Jakarta: Pemerintah mencatat realisasi anggaran subsidi energi pada 2017 mengalami pembengkakan sebesar Rp7,7 triliun.



Dari pagu subsidi energi Rp89,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017, realisasinya mencapai 108,7 persen atau Rp97,6 triliun.



Bila dirinci, subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp47 triliun atau 105,7 persen dari Rp44,5 triliun serta subsidi listrik Rp50,6 triliun atau 111,5 persen dari Rp45,4 triliun.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa 2 Januari 2018, mengatakan membengkaknya subsidi energi dikarenakan kenaikan harga minyak dunia yang bahkan melebihi asumsi ICP USD48 per barel.



Selain itu, adanya pembayaran kurang bayar subsidi pada tahun lalu yang dibayakan tahun ini atau carry over.



"Ini kan untuk Pertamina dan PLN yang katanya mengalami tekanan, kami belanjakan lebih tinggi dari APBNP," kata Ani.



Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia lebih berdampak positif bagi penerimaan negara terutama pajak migas serta PNBP migas dari royalti atau bagi hasil.



"Dampaknya lebih besar dari melonjaknya anggaran subsidi," kata dia.

