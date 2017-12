Reformasi Pajak Diharap Tidak Merugikan Mitra Dagang AS

Eropa: Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana untuk mereformasi sistem pajak dengan harapan bisa memberi stimulus terhadap aktivitas perekonomian. Meski demikian, seharusnya reformasi pajak yang dilakukan itu tidak merugikan mitra dagangnya dan justru bisa meningkatkan kinerja perdagangan di masa mendatang.



Menteri Keuangan Portugal Mario Centeno yang saat ini akan mengambil alih posisi sebagai Presiden Eurogroup pada 13 Januari mengatakan bahwa kebijakan pajak harus dikoordinasikan dengan cara mencegah gangguan perdagangan. Eurogroup adalah pertemuan reguler para menteri keuangan dari 19 negara yang berbagi euro.

Komentarnya mengikuti sebuah surat yang dikirim kepada Menteri Keuangan Steven Mnuchin, oleh Menteri Keuangan Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Dikatakan bahwa reformasi perpajakan di negara bagian saat ini akan bertentangan dengan peraturan perdagangan bebas internasional dan dapat menciptakan dampak distortif utama, Financial Times melaporkan.







"Kami memahami keprihatinan otoritas nasional dalam hal ini otoritas AS, termasuk terkait penerimaan pajak dan cara penerimaan pajak ini dihasilkan. Tapi, kami berpikir bahwa cara proses globalisasi membantu ekonomi kita maju dan melangkah lebih jauh," kata Centeno, seperti dikutip dari CNBC, Jumat, 15 Desember 2017.



Ada kekhawatiran bahwa reformasi pajak AS dapat melukai perusahaan Amerika saat mengimpor barang dari pabrik asing mereka sendiri. Ini berarti bahwa perusahaan yang berada di luar AS masih dapat dikenai pajak oleh pihak berwenang AS. Pihaknya bekerja sama cukup erat untuk jangka waktu yang lama di Forum OECD dengan proses BEPS.



"Contoh kunci (bagaimana) kerja sama antara yurisdiksi pajak yang berbeda mungkin berdampak pada pengurangan penghindaran pajak dan mencegah negara-negara berkompetisi di antara mereka sendiri dengan cara yang merugikan. Dan kami pikir ini adalah kewajiban kami untuk bekerja sama dengan pihak berwenang AS untuk mencegah hal ini terjadi," pungkasnya.









