The Fed Naikkan Suku Bunga Keduanya Tahun Ini

Washington: Federal Reserve menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin persentase yang merupakan kenaikan suku bunga kedua tahun ini dan ketujuh sejak akhir 2015. Dengan demikian suku bunga Amerika Serikat (AS) sebesar 1,75 sampai dengan dua persen.



"Mengingat kondisi pasar kerja dan inflasi yang direalisasikan dan diharapkan, Komite Pasar Terbuka (Federal Open Market) memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga," kata bank sentral dalam keterangan resminya, sebagaimana dilansir Xinhua, Kamis, 14 Juni 2018.

The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang solid dengan belanja rumah tangga meningkat dan investasi bisnis tetap tumbuh kuat.



The Fed juga mengatakan baik keseluruhan inflasi dan apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi telah bergerak mendekati dua persen, menunjukkan bahwa pejabat Fed semakin yakin tentang inflasi untuk mencapai target dua persen.







Pejabat Fed membayangkan kenaikan suku bunga tahun ini, naik dari tiga perkiraan pada Maret, menurut perkiraan median untuk tingkat dana federal. Para pembuat kebijakan the Fed juga mencatat tiga kenaikan suku bunga pada 2019 dan satu kali pada 2020.



Ketua the Fed Jerome Powell percaya bahwa laju bertahap kenaikan suku bunga tetap merupakan jalur yang tepat bagi bank sentral untuk mempertahankan ekspansi ekonomi.



"Kami terus percaya bahwa pendekatan bertahap untuk meningkatkan tingkat dana federal akan paling mendorong ekspansi berkelanjutan aktivitas ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja yang kuat, dan inflasi dekat dua persen tujuan simetris kami," kata Powell dalam sebuah konferensi pers.



Pengumuman Rabu waktu setempat (Kamis WIB) menandai kenaikan suku bunga ketujuh the Fed dari siklus pengetatan ini mulai Desember 2015 dan langkah kedua di bawah Powell, yang mengambil kemudi bank sentral pada Februari.



Sekitar 84 persen ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal awal bulan ini memperkirakan bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan kebijakan September.









(ABD)