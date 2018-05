Aksi Ambil Untung Picu Minyak Dunia Tergelincir

New York: Harga minyak dunia tergelincir pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Jatuhnya harga minyak karena para pedagang mengambil keuntungan menyusul terjadinya reli usai jatuhnya produksi minyak milik Venezuela, permintaan global yang kuat, dan menjulangnya sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.



Mengutip CNBC, Sabtu, 19 Mei 2018, kontrak minyak mentah West Texas Intermediate AS mengakhiri sesi dengan turun 21 sen AS menjadi USD71,28 per barel, tetapi membukukan kenaikan minggu ketiga berturut-turut. Minyak mentah Brent berjangka turun 81 sen AS atau satu persen menjadi USD78,49 per barel pada pukul 2:29 siang.

Patokan minyak internasional menembus USD80 untuk pertama kalinya sejak November 2014 pada Kamis lalu, tetapi menyerah terhadap hampir semua kenaikan hari dalam perdagangan sore. Investor mengantisipasi lebih banyak keuntungan karena kekhawatiran pasokan, setidaknya dalam jangka pendek. Brent telah menguat sekitar 17 persen sejak awal tahun ini.







"Harga minyak berada di wilayah overbought, yang telah mendorong beberapa aksi ambil untung dalam sesi perdagangan hari ini menjelang akhir pekan," kata Analis Energi Senior Interfax Energy Global Gas Analytics Abhishek Kumar, di London.



Pedagang melihat ke depan untuk pemilihan Presidenn Venezuela pada Minggu, yang kemudian dapat memicu sanksi tambahan AS jika Presiden Venezuela Nicolas Maduro terpilih kembali untuk masa jabatan enam tahun, meskipun partai oposisi telah memboikot dan dua dari lawannya yang paling populer telah dilarang dari berlari.



Proses ini telah dikritik oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Amerika Latin. Sanksi berikutnya dapat melukai pasokan minyak Venezuela lebih lanjut, yang sudah pulih dari kurangnya pemeliharaan dan ketidakmampuan PDVSA yang dikelola negara untuk membayar tagihannya.



Harga minyak mentah telah mendapat dukungan luas dari pemotongan pasokan sukarela yang dipimpin oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak. Minyak juga didukung oleh pengumuman bulan ini oleh Amerika Serikat bahwa negara itu akan menarik diri dari perjanjian senjata nuklir Iran 2015 dan memperbarui sanksi terhadap anggota OPEC.









(ABD)