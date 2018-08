Wall Street Berakhir Menghijau

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks Dow Jones melonjak hampir 400 poin di tengah harapan adanya pembicaraan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Adapun perang dagang yang terjadi masih menghantui pergerakan bursa saham.



Mengutip Xinhua, Jumat, 17 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 396,32 poin atau 1,58 persen menjadi 25.558. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 22,32 poin atau 0,79 persen menjadi 2.840. Kemudian indeks Nasdaq Composite naik 32,41 poin atau 0,42 persen menjadi 7.806,52.

Semua tiga indeks utama membukukan keuntungan yang solid karena indeks Dow Jones memiliki lompatan terbesar satu hari dalam empat bulan. Boeing dan Caterpillar, dua saham yang sensitif dalam sesi perdagangan, masing-masing naik 4,29 persen dan 3,21 persen ketika pasar ditutup.



Saham Walmart naik 9,33 persen pada Kamis waktu setempat setelah pengecer AS tersebut melaporkan pertumbuhan penjualan kuartalan yang kuat. Sentimen pasar didukung karena investor memperbarui harapan bahwa resolusi terhadap sengketa perdagangan AS-Tiongkok bisa berada di cakrawala, para ahli mencatat.







Sementara itu, jumlah klaim pengangguran awal, pelacak untuk PHK di Amerika Serikat, adalah 212 ribu dalam pekan yang berakhir 11 Agustus, penurunan 2.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 215.500, meningkat 1.000 dari rata-rata revisi minggu sebelumnya.



Adapun data housing starts (jumlah rumah baru yang dibangun) di AS pada Juli berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebanyak 1,168 juta unit. Angka itu 0,9 persen di atas perkiraan Juni direvisi 1,158 juta unit. Angka itu 1,4 persen di bawah tingkat Juli 2017, menurut Departemen Perdagangan AS.



Di sisi lain, USD yang lebih kuat telah mendorong logam mulia turun tajam selama sesi sebelumnya, di tengah krisis mata uang Turki. Pada Kamis pagi, emas berhasil mendapatkan kembali beberapa kerugiannya, tetapi membalikkan tren kenaikkannya di bawah tekanan meningkatnya ekuitas.









(ABD)