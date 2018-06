Harga Minyak Anjlok

New York: Harga minyak mentah dunia merosot tajam pada perdagangan Jumat karena para pedagang percaya bahwa Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya akan setuju minggu depan untuk meningkatkan output.



Dilansir oleh Xinhua, Sabtu, 16 Juni 2018, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun USD1,83 menjadi USD65,06 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun USD2,50 menjadi USD73,44 per barel di London ICE Futures Exchange.



Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan pada Kamis setelah pembicaraan dengan Menteri Energi Saudi Khalid al-Falih di Moskow bahwa kedua negara pada prinsipnya mendukung peningkatan bertahap dalam produksi setelah membatasi produksi selama 18 bulan, menurut CNBC.



Sementara itu, jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak AS ditambah satu hingga total 863 rig pekan ini, menandai level tertinggi sejak Maret 2015, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya pada Jumat.





