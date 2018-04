Wall Street Ditutup Ambruk

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) berakhir lebih rendah pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), menyerahkan kenaikan awal karena para investor mempertimbangkan serangkaian laporan laba perusahaan.



Mengutip Antara, Rabu, 25 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 424,56 poin atau 1,74 persen, menjadi ditutup di 24.024,13 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 35,73 poin atau 1,34 persen, menjadi berakhir di 2.634,56 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 121,25 poin atau 1,70 persen, menjadi 7.007,35 poin.

Caterpillar, perusahaan multinasional AS melaporkan laba dan pendapatan yang mengalahkan ekspektasi pasar. Namun demikian, saham perusahaannya merosot 6,2 persen dalam penutupan pasar setelah CFO Caterpillar Bradley Halverson mengatakan bahwa prospek perusahaan mengasumsikan bahwa kuartal pertama akan menjadi tingkat tertinggi untuk tahun ini.







Saham 3M turun 6,79 persen setelah perusahaan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan, tetapi menurunkan prediksi laba setahun penuh. Musim pelaporan laba sejauh ini telah diawali dengan baik. Lebih dari 83 persen dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan kinerja keuangan mereka sudah melampaui estimasi laba, menurut FactSet.



Ekspektasi untuk musim laba ini tinggi. Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal pertama diperkirakan akan meningkat sebesar 20 persen tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan akan meningkat sebesar 7,5 persen.



Sementara itu, para pedagang terus memperhatikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS yang meningkat. Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun pada Selasa 24 April menembus 3,00 persen, level psikologis penting, untuk pertama kalinya sejak 2014.



Para investor telah menjual obligasi pemerintah bulan ini -mendorong imbal hasil lebih tinggi- di tengah ekspektasi kenaikan inflasi. Kondisi ini tentu memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan ekonomi di AS, terutama gerak USD.









(ABD)