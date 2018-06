Harga Minyak AS Naik Usai Persediaan Turun

New York: Harga minyak Amerika Serikat (AS) meningkat pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) karena data resmi menunjukkan bahwa stok minyak mentah menurun pada pekan lalu. Sementara itu, investor menunggu pertemuan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).



Mengutip Xinhua, Kamis, 21 Juni 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli naik USD1,15 per barel menjadi USD66,22 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun USD0,34 menjadi USD74,74 per barel di London ICE Futures Exchange.

Administrasi Informasi Energi AS mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu bahwa persediaan minyak mentah negara itu turun sebbanyak 5,9 juta barel dalam seminggu hingga 15 Juni, mengalahkan perkiraan pasar. Kondisi itu yang membuat harga minyak AS berubah.







Sedangkan negara anggota OPEC dan produsen minyak sekutunya termasuk Rusia akan bertemu pada 22 Juni di Wina, Austria. Diharapkan bahwa eksportir utama akan membahas apakah akan menarik diri dari kesepakatan pemangkasan hasil produksi saat ini atau tidak.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 42,41 poin atau 0,17 persen menjadi 24.657,80. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 4,73 poin atau 0,17 persen menjadi 2.767,32. Indeks Nasdaq Composite naik 55,93 poin atau 0,72 persen menjadi 7.781,51.



Keuntungan dari Nasdaq Composite terutama dikontribusikan oleh Facebook dan Netflix dengan kedua saham meningkat lebih dari dua persen pada penutupan pasar. Kemajuan S&P 500 didukung oleh reli saham teknologi, sementara indeks Dow Jones terus berjuang untuk menguat.









(ABD)