Harga Rumah di AS Meningkat di Maret 2018

New York: Harga rumah di Amerika Serikat (AS) terus meningkat pada Maret dengan pertumbuhan di kota-kota besar yang mengalami percepatan, kata sebuah laporan. Adapun sebanyak 12 dari 20 kota melaporkan kenaikan harga yang lebih besar pada tahun yang berakhir di Maret 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada Februari 2018.



Mengutip Xinhua, Rabu, 30 Mei 2018, menurut laporan yang dirilis oleh S&P Dow Jones Indices, the S&P CoreLogic Case-Shiller AS, Indeks Harga Rumah Nasional NSA melaporkan kenaikan tahunan 6,5 persen pada Maret, sama dengan bulan sebelumnya.

Peningkatan 10 City Composite terjadi pada 6,5 ??persen, naik dari 6,4 persen di bulan sebelumnya. The 20-City Composite membukukan keuntungan tahun ke tahun 6,8 persen, tidak berubah dari bulan sebelumnya.



Seattle, Las Vegas, dan San Francisco terus melaporkan perolehan tahun ke tahun tertinggi di antara 20 kota. Pada Maret, Seattle memimpin dengan kenaikan harga sebesar 13,0 persen dari tahun ke tahun, diikuti oleh Las Vegas dengan peningkatan 12,4 persen dan San Francisco dengan peningkatan 11,3 persen.







Setelah penyesuaian musiman, indeks nasional mencatat kenaikan bulan ke bulan 0,4 persen pada Maret. Komposit 10-City dan 20-City masing-masing mencatat kenaikan 0,4 persen dan 0,5 persen dari bulan ke bulan.



"Kenaikan harga rumah berlanjut dengan indeks nasional naik 6,5 persen per tahun," kata Direktur Pelaksana dan Ketua Komite Indeks pada Indeks Dow Jones S&P David M. Blitzer.



"Melihat berbagai statistik nasional tentang penjualan rumah baru atau yang sudah ada, izin untuk konstruksi baru, dan persyaratan pembiayaan, dua angka yang menonjol adalah harga rumah yang naik dengan cepat dan inventaris rendah dari rumah yang ada untuk dijual," pungkas Blitzer.









(ABD)