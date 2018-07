Emas Dunia Tertekan Kenaikan USD

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange melanjutkan penurunannya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (USD) dan meningkatnya pasar ekuitas Amerika Serikat (AS).



Mengutip Antara, Rabu, 18 Juli 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun sebanyak USD12,4 atau 1,00 persen menjadi ditutup pada USD1.227,30 per ons yang merupakan tingkat terendah sejak 13 Juli 2017.

Pernyataan positif Ketua Federal Reserve Jerome Powell tentang ekonomi AS dan proyeksi kenaikan bertahap suku bunga utama mendorong USD menguat. Indeks USD, yang mengukur dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,42 persen menjadi 94,67 pada pukul 16.05 GMT.







Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika USD naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang diukur dengan USD menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan Nasdaq semuanya naik, lebih lanjut menekan emas berjangka. Ketika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun, karena investor tidak selalu mencari aset-aset safe haven seperti emas.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 19,5 sen AS atau 1,23 persen menjadi ditutup pada USD15,617 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober turun sebanyak USD6,5 atau 0,79 persen menjadi menetap di USD819,90 per ons.









