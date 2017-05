Bursa Saham Asia Masih di Jalur Kenaikan

Metrotvnews.com, Tokyo: Bursa Saham Asia bergerak tertatih-tatih oleh hari yang suram di Wall Street namun masih berada di jalur kenaikan mingguan. Sementara harga minyak dunia memperpanjang kenaikan pada harapan untuk penurunan produksi dengan harapan memberi efek positif terhadap sektor tersebut.



Indeks MSCI terbesar di Asia Pasifik berada di luar Jepang .MIAPJ0000PUS naik 0,1 persen, hampir mencapai level tertinggi dua tahun yang diselidiki pada sesi sebelumnya namun masih naik 1,8 persen dalam sepekan. Indeks saham Nikkei Jepang. N225 tergelincir 0,4 persen pada awal perdagangan.

Saham AS jatuh setelah beberapa department store besar melaporkan penurunan penjualan yang lebih buruk dari perkiraan, sementara Macy's (M.N) merilis hasil untuk kuartal yang suram, dan drama politik di Washington terus mengganggu investor.Presiden AS Donald Trump menghadapi perlawanan karena memanggil Kepala FBI yang digulingkan James Comey. Serangan yang diperdebatkan dengan cepat oleh senator AS atas dan bertindak sebagai Direktur FBI Andrew McCabe, yang berjanji bahwa penyelidikan terhadap kemungkinan hubungan kampanye Trump dengan Rusia akan dilanjutkan."Gejolak politik AS memiliki efek sekunder terhadap pasar," kata Chief Investment Officer at the Private Client Group of US Bank in Helena, Montana, Bill Northey, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 12 Mei 2017.Data AS pada Kamis menunjukkan harga produsen mengalami penguatan kembali lebih dari yang diperkirakan pada bulan lalu, menyebabkan kenaikan tahunan terbesar dalam lima tahun dan menunjukkan bahwa tekanan inflasi meningkat.Dikombinasikan dengan ketatnya pasar tenaga kerja, inflasi yang menguat mendorong ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve siap menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan depan. Bank sentral telah memperkirakan kenaikan dua lagi tahun ini setelah kenaikan kuartal di Maret.(ABD)