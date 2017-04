Fed-Trump Buat Pergerakan Saham Lebih Tertekan

Metrotvnews.com, London: Bursa saham tergelincir dan imbal hasil obligasi mengalami kenaikan pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) dengan risk appetite memburuk oleh tanda-tanda Federal Reserve atau the Fed mungkin mulai mengupas kepemilikan aset di akhir tahun ini. Hal itu diperparah dengan stimulus fiskal Amerika Serikat (AS) tampaknya belum akan terjadi.



Selain itu, para investor terus waspada pada pertemuan yang berpotensi tegang antara Presiden AS Donald Trump dan pesaingnya yakni Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang merupakan pertemuan pertama antara dua pemimpin yang paling kuat di dunia ini.

"Kebanyakan manajer portofolio berpikir ekuitas yang paling overbought dalam 20 tahun dan jadi segala sesuatu yang menciptakan semacam kekhawatiran, termasuk alasan untuk mengambil keuntungan," kata Kepala Strategi Pictet Asset Management Luca Paolini, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 7 April 2017.Dia merujuk pada menit pertemuan terakhir the Fed yang menunjukkan sebagian besar pembuat kebijakan bank sentral AS ini berpikir untuk dimulainya pemangkasan sebesar USD4,5 triliun di neraca kebijakan pada akhir tahun ini atau lebih awal dari yang diharapkan banyak orang.Rencananya Trump akan melakukan pertemuan di Florida dan masih menjadi pertanyaan apakah ia akan memberikan ancaman dalam hubungan dagang antara AS dengan Tiongkok atau tidak. Apalagi, Trump bisa menekan Beijing untuk berbuat lebih banyak untuk mengekang negara tetangganya yaitu Korea Utara terkait senjata nuklir.Kekhawatiran yang berlama-lama mengenai perang dagang mungkin telah membuat pasar Asia berada di jalur tepi dan Eropa .FTEU3 terus bergerak hati-hati. Adapun ada pelemahan sebanyak 0,8 persen yang menempatkan pan-regional FTSEurofirst FTEU3 di jalur untuk kejatuhan terbesar dalam lebih dari sebulan.(ABD)