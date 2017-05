Emas Dunia Naik Tipis Akibat Ekuitas Melemah

Metrotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih tinggi pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), setelah mengalami kerugian mingguan terbesar tahun ini.



Mengutip Antara, Selasa 9 Mei 2017, logam mulia, yang dinilai sebagai safe haven, turun 3,2 persen minggu lalu, persentase penurunan terbesar sejak November karena jajak pendapat mengindikasikan kemenangan besar untuk Macron. Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni naik USD0,2 atau 0,02 persen, menjadi menetap di USD1.227,10 per ounce.



Ilustrasi ( REUTERS/Rupak De Chowdhuri)

Meskipun USD mengalami penguatan, namun saham-saham AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah, sejalan dengan kerugian ringan di mitra Eropa mereka. Para analis mencatat bahwa ketika ekuitas mengalami kerugian, logam mulia biasanya naik.Sementara itu, data yang dirilis pada Jumat 5 Mei 2017 menunjukkan tingkat pengangguran turun mendekati level terendah 10 tahun, yang dipandang memperkuat alasan untuk kenaikan suku bunga AS pada bulan depan.Tingkat suku bunga yang lebih tinggi mempelemah permintaan terhadap emas yang tanpa memberikan suku bunga. Pada saat yang sama, USD yang lebih kuat membuat emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahan bagi investor non-AS.Perak untuk pengiriman Juli turun 1,6 sen atau 0,10 persen menjadi ditutup pada posisi sebesar USD16,258 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli mengalami kenaikan sebanyak USD9,4 atau 1,03 persen menjadi ditutup pada posisi sebesar USD919,6 per ounce.(ABD)