Perjuangan AS Ekspor Daging Sapi ke Tiongkok

Metrotvnews.com, Washington: Perundingan perdagangan Amerika Serikat (AS) mencoba menuntaskan kesepakatan dengan Tiongkok dalam 100 hari ke depan untuk melanjutkan ekspor daging sapi AS.



Juru Bicara Gedung Putih Sean Spice mengatakan pihaknya mengupayakan kemungkinan akses bagi AS ke sektor jasa, yang tertutup, di Tiongkok. Demikian seperti dilansir dari Xinhua, mengutip Antara, Selasa 11 April 2017.

Spicer mengatakan bahwa pejabat AS dan Tiongkok masih dalam tahap awal dari janji Presiden Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk mengembangkan rencana 100 hari guna membantu mengurangi surplus perdagangan besar Tiongkok dengan AS, yang dibuat di pertemuan pertama mereka di Florida pada pekan lalu.Saat ditanya dalam jumpa pers apakah Tiongkok menawarkan konsesi pada daging sapi dan akses jasa keuangan, seperti yang dilaporkan Financial Times, Spicer mengatakan sektor itu berada dalam topik pembicaraan AS-Tiongkok."Saya pikir, jelas bahwa ekspor daging sapi dan tambahan akses pasar di Tiongkok, kekayaan intelektual, kemampuan memiliki kepemilikan asing, terutama dalam industri jasa, menjadi hadiah besar dari eksportir AS dan industri untuk waktu lama," kata Spicer."Tapi, itu sedang disepakati seperti yang kita lakukan," tambah dia.Pejabat pemerintahan Trump lainnya mengatakan diskusi perdagangan AS dengan Tiongkok akan mencakup berbagai sektor, dan pertemuan baru saja dimulai. Mengenai laporan FT tentang kelonggaran daging sapi dan jasa keuangan oleh Tiongkok, pejabat itu mengatakan kedua sektor tersebut tidak dianggap menyeluruh.Tidak ada keputusan yang telah dibuat untuk menghidupkan kembali negosiasi perjanjian investasi bilateral AS-Tiongkok, yang dikejar oleh pemerintahan Obama tahun lalu, kata pejabat yang tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang rencana perundingan AS.Tiongkok bisa menjadi pasar ekspor besar untuk daging sapi AS jika kesepakatan bisa terjadi, kata Kepala Eksekutif Global AgriTrends Brett Stuart di Denver. Dia mengatakan wilayah Tiongkok Besar saat ini mengimpor daging sapi senilai USD7 miliar per tahun, angka yang diharapkan tumbuh berbarengan dengan berkembangnya kelas ekonomi menengah di Tiongkok.Namun, Tiongkok sudah membeli hampir semua daging sapi Amerika usai mencabut larangan impor lama tahun lalu. Larangan itu diberlakukan pada 2003 karena kasus bovine spongiform encephalopathy (BSE), atau penyakit sapi gila yang muncul di negara bagian Washington."Kami belum melihat daging sapi AS di meja makan Tiongkok," kata Craig Uden, Presiden Asosiasi Peternak Daging Sapi AS.(AHL)