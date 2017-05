USD Melemah dan Data Inflasi Eropa Angkat Euro

Metrotvnews.com, New York: Dolar Amerika Serikat (USD) memulai minggu ini dengan mengalami pelemahan pada Senin. Kondisi itu terjadi karena data inflasi Eropa yang solid mengangkat nilai tukar euro dan ketegangan yang berlanjut dengan Korea Utara (Korut) mendukung keuntungan instrumen safe haven seperti yen.



Mengutip Reuters, Senin 1 Mei 2017, indeks dolar, yang mengukur mata uangnya terhadap sekeranjang enam mata uang saingan, mengalami penurunan 0,1 persen menjadi 98.963. Terhadap mitra Jepang, USD tergelincir 0,2 persen menjadi 111,33 yen per dollar AS. Dolar AS menyentuh sesi tertinggi 111,72 yen pada Jumat.

Data Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan kenaikan gaji pihak swasta meningkat 0,9 persen pada kuartal pertama untuk menandai kenaikan terbesar dalam 10 tahun, menunjukkan bahwa Federal Reserve AS mungkin masih berencana untuk menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali lipat disepanjang tahun ini.Pertumbuhan upah dari perusahaan membantu mengimbangi data lain pada Jumat yang menunjukkan bahwa ekonomi AS tumbuh pada laju terlemahnya dalam tiga tahun di kuartal pertama di 2017 karena belanja konsumen hampir terhenti. Tentu hal seperti itu perlu menjadi perhatian tersendiri karena bisa memberikan efek positif."USD dan yen bertahan, meski PDB AS lebih lemah. Tapi ada risiko geopolitik yang masih ada di sini. Jadi mungkin akan berat untuk bertransaksi," kata Kepala Strategi Mata Uang Mizuho Securities Masafumi Yamamoto, seraya menambahkan hal itu terjadi karena pelaku pasar terus mengamati perkembangan situasi Korut.Pada Minggu, Presiden AS Donald Trump meningkatkan kontak diplomatik dengan sekutu di Asia untuk menjamin kerja sama mereka guna menekan Korut akibat program bom nuklir dan misilnya. Pasar Tokyo akan ditutup selama tiga hari dari Rabu untuk serangkaian liburan yang dikenal sebagai Golden Week, dan banyak investor mengambil waktu tambahan istirahat.Likuiditas cenderung tipis di perdagangan Asia. Sedangkan the Fed akan melakukan pertemuan pada Rabu minggu ini, tanpa ada perubahan kebijakan yang diharapkan, sementara laporan pekerjaan AS untuk April akan dirilis pada Jumat.(ABD)