Pesona Emas Dunia Meredup

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena penguatan dolar Amerika Serikat (USD) mengurangi permintaan untuk logam mulia.



Mengutip Xinhua, Jumat, 25 Januari 2019, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari turun sebanyak USD4,20 atau 0,33 persen menjadi menetap di USD1.279,8 per ons. Indeks USD, yang mengukur dolar terhadap enam rival, naik sebanyak 0,50 persen menjadi 96,62 pada 1830 GMT.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD menguat, emas berjangka akan jatuh karena emas, dihargai dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 8 sen atau 0,52 persen menjadi USD15,3 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April bertambah sebanyak USD8,60 atau 1,08 persen menjadi ditutup pada USD805 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 21,21 poin atau 0,09 persen menjadi 24.554,41. Sedangkan S&P 500 naik 3,66 poin atau 0,14 persen menjadi 2.642,36. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 47,69 poin atau 0,68 persen menjadi 7.073,46.



Amerika Serikat telah menerima musim laporan pendapatan perusahaan yang kuat pada Januari. Maskapai penerbangan terkemuka AS memperpanjang kenaikan solid dalam harga saham, setelah mereka melaporkan laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.



Saham American Airlines, Southwest Airlines, dan JetBlue Airlines semuanya naik pada akhir hari perdagangan, masing-masing naik 6,4 persen, 6,3 persen, dan 5,1 persen. Kemudian pembuat elektronik AS juga memperkuat pasar dengan pendapatan kuartalan yang mengalahkan estimasi analis.





(ABD)