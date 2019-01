Trump Prediksi AS-Tiongkok Capai Kesepakatan

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi Amerika Serikat akan mencapai kesepakatan dengan Tiongkok untuk mengakhiri perang dagang yang sulit, dengan mengatakan Beijing ingin bernegosiasi dan bahwa pembicaraan berjalan secara baik.



"Kami bekerja sangat baik dengan Tiongkok. Saya pikir kita akan bisa melakukan kesepakatan dengan Tiongkok. Tiongkok ingin bernegosiasi," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 15 Januari 2019.

Trump telah berjanji untuk meningkatkan tarif pada produk impor Tiongkok senilai USD200 miliar pada 2 Maret, jika Tiongkok gagal mengatasi pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, dan hambatan non-tarif lainnya.



Dua ekonomi terbesar dunia itu mengadakan pembicaraan tingkat menengah di Beijing pekan lalu, dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan kepada wartawan bahwa perunding perdagangan utama Tiongkok, Wakil Perdana Menteri Liu He, kemungkinan akan mengunjungi Washington akhir bulan ini.



Pertemuan-pertemuan di Tiongkok adalah diskusi tatap muka pertama sejak Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di Buenos Aires pada Desember dan menyepakati gencatan senjata 90 hari dalam perang dagang, yang telah mengganggu aliran barang-barang bernilai ratusan miliar dolar AS.





(ABD)