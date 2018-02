JP Morgan Turunkan PDB AS jadi 2,5%

New York: JP Morgan menurunkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) di kuartal I-2018 lantaran angka inflasi yang lebih panas dari pada tahun lalu atau membengkak. Selain itu, diakibatkan adanya angka penjualan ritel yang tidak sesuai harapan.



"Meski masih dalam tahap awal, tapi kami menurunkan prospek Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal pertama dari 3,0 persen menjadi 2,5 persen. Pembacaan inflasi hari ini mungkin harus dilakukan agar the Fed tetap menaikkan suku bunga pada pertemuan FOMC di Maret," kata Ekonom AS Michael Feroli, seperti dikutip dari CNBC, Jumat, 16 Februari 2018.

Ia menambahkan CPI inti membukukan kenaikan bulanan 0,349 persen, kenaikan bulan ke bulan terbesar sejak 2005. Meskipun para ekonom di Wall Street berbeda-beda mengenai berapa kali bank sentral kemungkinan menaikkan suku bunga di 2018, namun kemungkinan kenaikan suku bunga di Maret lebih dari 80 persen, menurut alat FedWatch CME.







The Fed Atlanta juga menurunkan proyeksi pada Rabu, menyerukan pertumbuhan 3,2 persen pada kuartal pertama dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya yang sebesar empat persen pada 9 Februari. Ketakutan inflasi telah membuat investor ketakutan dalam beberapa pekan terakhir setelah laporan pekerjaan Januari yang kuat memicu suku bunga.



Bahkan, kondisi itu mengirim rata-rata industri Dow Jones dan S&P 500 ke wilayah koreksi. Ekonomi berpendapat stimulus fiskal yang berlebihan dalam bentuk pemotongan pajak atau pengeluaran pemerintah untuk sementara menaikkan PDB.



"Kami sekarang juga berpikir kemungkinan akan adanya yang meningkat sehingga (para bankir the Fed) juga merevisi panduan mereka pada pertemuan (Maret) dari mencari tiga kenaikan tahun ini menjadi empat, sesuai dengan pandangan kami," pungkas Feroli.









(ABD)