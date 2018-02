Tiongkok akan Melawan Sanksi Perdagangan AS

Beijing: Pemerintah Tiongkok akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya jika Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi perdagangan yang sulit terhadap ekspor baja dan aluminiumnya.



"Jika keputusan akhir Amerika Serikat mempengaruhi kepentingan Tiongkok, kami akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan hak-hak kami," kata Direktur Kementerian Perdagangan Tiongkok Wang Hejun, dalam sebuah pernyataan yang menanggapi laporan AS tersebut dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 18 Februari 2018.



Laporan AS yang menuduh adanya kekhawatiran tentang kelebihan produksi Tiongkok terkait perihal keamanan dan pertahanan nasional, disangkal oleh Wang. "Temuan investigasi (dari Departemen Perdagangan AS) tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan," katanya.



Washington seharusnya tidak menerapkan secara ketat tindakan pembatasan dengan dalih keamanan nasional sebagai sebuah formula yang tidak jelas dan tak berdasar.



Tiongkok memproduksi sekitar setengah dari baja dunia namun memasok kurang dari dua persen baja yang diimpor oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Uni Eropa berpendapat bahwa kelebihan produksi Tiongkok disubsidi oleh Tiongkok sehingga menekan harga baja dunia, yang melukai produksi domestik AS dan UE.



Departemen Perdagangan AS merekomendasikan untuk memberlakukan tarif baja asal Tiongkok dan negara-negara lain untuk mengatasi kekalahan AS dalam bidang baja dan aluminium. Kebijakan Trump bisa memicu kekhawatiran akan perang dagang antara AS dan Tiongkok.





