Harga Minyak Dunia Tembus USD70/Barel

New York: Harga minyak mentah dunia menguat lebih tinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat karena indeks dolar AS melemah.



Melansir Xinhua, Sabtu, 27 Januari 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,38 persen menjadi 89,047.

Melemahnya dolar membuat komoditas yang dihargakan dalam dolar lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.



Adapun West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret meningkat 63 sen AS menjadi USD66,14 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara itu minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret naik 10 sen menjadi USD70,52 per barel di London ICE Futures Exchange.









(AHL)