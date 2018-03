Harga Minyak Dunia Turun Akibat Kekhawatiran Kenaikan Produksi AS

New York: Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena data menunjukkan produksi minyak serpih Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan meningkat pada April.



Mengutip Antara, Rabu, 14 Maret 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April, turun USD0,65 menjadi menetap di USD60,71 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei, turun USD0,31 menjadi ditutup pada USD64,64 per barel di London ICE Futures Exchange.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan bulanan bahwa produksi minyak mentah negara tersebut dari formasi-formasi serpih utama diperkirakan akan meningkat sebesar 131.000 barel per hari pada April dari bulan sebelumnya mencapai tertinggi sepanjang masa 6,95 juta barel per hari.







Produksi minyak Amerika telah meningkat melewati 10 juta barel per hari pada akhir 2017, dan diperkirakan akan meningkat di atas 11 juta barel per hari pada akhir 2018, menurut data terakhir dari Badan Energi Internasional (IEA).



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 171,58 poin atau 0,68 persen menjadi ditutup di 25.007,03 poin. Indeks S&P 500 berkurang 17,71 poin atau 0,64 persen menjadi berakhir di 2.765,31 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 77,31 poin atau 1,02 persen menjadi 7.511,01 poin.



Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,2 persen pada Februari disesuaikan secara musiman, sesuai dengankonsensus pasar, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan. Selama 12 bulan terakhir, indeks semua item atau barang naik 2,2 persen sebelum penyesuaian secara musiman.



Indeks untuk semua item dikurangi makanan dan energi meningkat 0,2 persen pada Februari, dan naik 1,8 persen selama 12 bulan terakhir, angka yang sama dengan dua bulan sebelumnya. Inflasi komoditi cukup jinak, seperti yang terlihat pada harga-harga pangan, bahan bakar dan mobil.









