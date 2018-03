Harga Minyak Dunia Naik Tipis

New York: Harga minyak dunia diperdagangkan sedikit lebih tinggi pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi karena para pedagang mempertimbangkan data persediaan Amerika Serikat (AS) yang bervariasi.



Mengutip Antara, Kamis, 15 Maret 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April, naik USD0,25 menjadi menetap di USD60,96 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei, bertambah USD0,25 menjadi ditutup pada USD64,89 per barel di ICE Futures London Exchange.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan mingguan pada Rabu 14 Maret bahwa stok minyak mentah negara itu naik lima juta barel pekan lalu, lompatan terbesar sejak akhir Januari, mengalahkan ekspektasi pasar.







Namun, kenaikan stok minyak mentah tersebut sedikit diimbangi oleh penarikan tak terduga dalam persediaan bahan bakar minyak. Persediaan bensin turun sebesar 6,3 juta barel pekan lalu, dibandingkan dengan ekspektasi para analis untuk penurunan 1,2 juta barel.



Stok distilasi, yang meliputi minyak diesel dan pemanas, berkurang 4,4 juta barel, dibandingkan dengan ekspektasi penarikan 1,5 juta barel, menurut laporan EIA. Adapun kondisi semacam ini memberikan pengaruh terhadap harga minyak dunia yang terus diupayakan bergerak menguat.









(ABD)