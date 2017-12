Harga Minyak Terus Menguat ke USD64,56/Barel

New York: Harga minyak mentah dunia terus menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat karena data resmi menunjukkan penurunan yang lebih besar dari perkiraan stok minyak mentah AS.



Melansir Xinhua, Kamis, 21 Desember 2017, harga West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari naik USD0,53 menjadi USD58,09 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari menambah USD0,76 menjadi USD64,56 per barel di London ICE Futures Exchange.



Persediaan minyak mentah AS turun 6,5 juta barel menjadi 436,5 juta barel pada pekan lalu, jauh di atas konsensus pasar dari pencairan 3,8 juta barel, lapor Administrasi Informasi Energi AS.



Selain itu dolar AS yang lebih lemah juga membuat minyak yang berdenominasi dolar ini lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,14 persen pada 93,313 pada akhir perdagangan.









